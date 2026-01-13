Укр
Экономно и эффективно: лайфхак для украинцев, как зимой быстро высушить одежду

Дарья Пшеничник
13 января 2026, 14:59
Осушители воздуха не только быстро сушат одежду, но и устраняют влагу из комнат.
сушка вещей
Как быстро высушить одежду зимой, не повышая счета за электроэнергию / Коллаж: Главред, фото: Freepik

Главные факты:

  • Осушитель воздуха зимой сушит белье быстрее и помогает избежать плесени
  • Дополнительный отжим в стиральной машине значительно сокращает время сушки
  • Оптимальная циркуляция воздуха в комнате усиливает эффективность осушителя

В зимний период многие украинцы пытаются экономить на электроэнергии, отказываясь от сушильных машин — одних из самых энергозатратных приборов в доме. Однако специалисты отмечают: существует простой и значительно более дешевый способ высушить одежду без лишних затрат. Об этом сообщает Express.

По словам Марка Уокера, эксперта по стирке компании Denver Wash and Fold, самым эффективным решением зимой является использование осушителя воздуха. Он объясняет, что этот прибор не только ускоряет сушку белья, но и помогает избежать появления плесени и грибка, которые часто возникают из-за повышенной влажности в помещении.

Уокер подчеркивает: включив осушитель во время сушки одежды, можно "навсегда избавиться от плесени", ведь прибор активно убирает избыточную влагу из воздуха. Это особенно важно зимой, когда мокрое белье в комнате создает идеальные условия для размножения спор.

Специалисты также советуют перед сушкой дополнительно отжимать одежду в стиральной машине, чтобы уменьшить количество воды в ткани — это значительно ускоряет процесс.

Ключевым фактором остается правильная циркуляция воздуха. Если в помещении, где сушится белье, обеспечить оптимальный воздухообмен, осушитель будет работать быстрее и эффективнее.

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk — это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

