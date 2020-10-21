Состарить лицо и добавить эмоции: в Photoshop встроили нейросети

Adobe Photoshop получает новые нейронные фильтры

Adobe Photoshop представила на проходящем сейчас мероприятии Adobe MAX новые функции, работающие по алгоритмам искусственного интеллекта. Речь идет о новейших нейронных фильтрах, оригинальной разработке компании Nvidia, обученной на многочисленных портретных изображениях.

Среди них — замена неба, замена фона, редактирование лиц (можно менять волосы, добавлять эмоции, делать лицо старше или младше). Также есть перенос стиля, раскраска черно-белых фото и сглаживание JPEG-артефактов.

Разработчики из Adobe поспешили добавить, что новые функции лучше всего подходят для внесения тонких изменений, но в любом случае — внесение даже мелких изменений обычно требует большого количества ручного труда, и теперь это всего лишь несколько щелчков мышки.

На ПК с видеокартами NVIDIA RTX нейросети задействуют тензорные ядра и работают быстрее, но в целом новые функции доступны на всех устройствах, работающих под управлением Photoshop 22.0.