Создатель Deus Ex и Dishonored объявил о разработке новой игры: первые подробности

Кадр из Prey (2017) / Arkane Studios

Геймдизайнер французской студии Arkane Studios Харви Смит, ранее работавший над серией Dishonored и Deus Ex, в одном из интервью рассказал, что сейчас участвует в разработке новой игры от Arkane Austin, подразделения Arkane.

Arkane Studios состоит из двух частей – один офис студии находится в Лионе, а другой в Остине. Французское подразделение выпустило Dishonored 2 и сейчас готовится к выходу экшена Deathloop, когда как американская команда работала над Prey и уже сейчас, после интервью Смита, мы знаем, что Arkane Austin работают над новым проектом.

Пока про игру известно лишь то, что это будет полноценный ААА-проект в жанре "иммерсив сим" на базе оригинальной интеллектуальной собственности (IP). Другими словами – фанатам Prey 2 и Dishonored 3 придется запастись терпением.

Напомним, что возможность зависнуть во временной петле с Deathloop появится 21 мая этого года. На данный момент трехминутного показа игрового процесса недостаточно, чтобы окончательно понять, как работает центральная механика в игре, и будет ли работать игра, так как задумывали разработчики, если вы решите пройти ее в одиночку. Несмотря на большое количество вопросов, репутация студии внушает доверие к тайтлу.

В PS Store игра будет стоить 1999 гривен. В магазине Steam – 999 гривен.

Deathloop - трейлер

Ранее в Сети появились свежие подробности новой игры во вселенной "Гарри Поттера" Hogwarts Legacy. Релиз проекта намечен уже на следующий года – осень-зима 2021. Игрокам впервые дадут возможность нуля создать своего героя, благодаря проработанному редактору персонажей, и посетить огромное количество разных уроков с мини-играми, что повысит параметры главного героя.

Игра сможет похвастаться проработанной системой репутации – игрокам придётся следить за собой и не отпускать слишком много шуток в сторону других персонажей. Это может сказаться на репутации протагониста и на факультете – его лишат очков. Одна из финальных сцен будет зависеть от того, какой именно факультет займёт первое место

Сюжет Hogwarts Legacy весьма мрачен и сравним по духу с последними фильмами про Гарри Поттера. История перекликается с третьей частью "Фантастических тварей". Тайтл будет доступен на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X.