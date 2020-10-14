Стала известна цена на новый iPhone 12 в Украине

Пока не известно, когда новые гаджеты начнут поставлять в Украину.
Только накануне компания Apple на традиционной презентации показала iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 mini, iPhone 12 Max – а украинские реселлеры уже назвали ориентировочные цены на новые Айфон в Украине.
В зависимости от модели и характеристик новый гаджет обойдется украинцам от почти 23 тысяч гривен и до почти 42 тысяч.
Торговая сеть Алло уже озвучила свои предварительные цены на Айфон:
- iPhone 12 mini – от 22 999 грн;
- iPhone 12 – от 25 999 грн;
- флагманский iPhone 12 Pro – от 36 999 грн;
- iPhone 12 Pro Max – от 41 999 грн.
При этом пока не известно, когда новые гаджеты начнут поставлять в Украину.
Презентация новых iPhone 12: новинки от Apple
- Как сообщила накануне Apple, стандартный iPhone 12 будет стоить $799 (22,7 тыс. грн по нынешнему курсу), цена Айфон мини - $699 (19,9 тыс. грн). iPhone 12 Mini - это тот же айфон, только в маленьком корпусе - самый компактный 5G-смартфон в мире. Это цены для американского рынка.
- Цена iPhone 12 Pro - $999 (28,4 тыс. грн), а цена iPhone 12 Pro Max - $1099 (31,2 тыс. грн).
- Напомним, компания Apple в рамках презентации 15 сентября представила новые гаджеты 2020 года – обновленные Apple Watch и Ipad.
Автор: Диана Беловодская