Стала известна цена на новый iPhone 12 в Украине

iPhone 12 - цена в Украине зашкаливает: сколько стоит купить новый Айфон / Скрин с видео

Только накануне компания Apple на традиционной презентации показала iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 mini, iPhone 12 Max – а украинские реселлеры уже назвали ориентировочные цены на новые Айфон в Украине.

В зависимости от модели и характеристик новый гаджет обойдется украинцам от почти 23 тысяч гривен и до почти 42 тысяч.

Торговая сеть Алло уже озвучила свои предварительные цены на Айфон:

iPhone 12 mini – от 22 999 грн;

iPhone 12 – от 25 999 грн;

флагманский iPhone 12 Pro – от 36 999 грн;

iPhone 12 Pro Max – от 41 999 грн.

При этом пока не известно, когда новые гаджеты начнут поставлять в Украину.

Презентация новых iPhone 12: новинки от Apple