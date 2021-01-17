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Украинская студия GSC Game World продолжает подогревать интерес публики к S.T.A.L.K.E.R. 2

17 января 2021, 13:45
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Создатели отечественного долгостроя дали небольшое интервью порталу Xbox Wire.

S.T.A.L.K.E.R. 2 сталкер / SGC
GSC Game World сделала короткое обращение / S.T.A.L.K.E.R. 2

Проводив 2020 год первым геймплейным трейлером горячо ожидаемого шутера S.T.A.L.K.E.R. 2, украинская студия GSC Game World решила подробнее рассказать об опубликованном ролике, и о том, как продвигается разработка.

Так, в S.T.A.L.K.E.R. 2 мы увидим мир глазами совершенно нового главного героя – сталкера по имени Скиф, деяния которого станут новой большой главой в истории Зоны. Игроков ждёт быстрая смена обстановки, зловещие пейзажи и постоянное ощущение неизбежной опасности – интригуют разработчики.

Действие показанной в ролике сцены происходит в разрушенной школе, расположенной на окраине Припяти. Там главный герой пытается укрыться от мощного выброса аномальной энергии из центра Зоны и натыкается на знакомое лицо.

В GSC Game World заявили, что цель команды – выпустить проект высочайшего качества для каждой из анонсированных платформ. Скорость работы SSD, поддержка трассировки лучей и разрешения 4К помогут игре подарить незабываемый опыт, который был изначально обещан.

Кроме того, в честь того, что официальное сообщество S.T.A.L.K.E.R. во "ВКонтакте" достигло отметки в 200 тысяч подписчиков, GSC Game World опубликовала пост с обещанием, что этот год не разочарует фанатов S.T.A.L.K.E.R. 2, и небольшой гифкой на движке сиквела.

Напомним, что изначально игра была анонсирована 13 августа 2010 года для ПК и седьмого поколения консолей, а выход планировался в 2012 году, однако в декабре 2011-го года работа над проектом была остановлена вместе с роспуском команды разработчиков. Повторный анонс о возобновлении разработки игры произошёл 15 мая 2018 года.

Первый трейлер игры был представлен на прошедшей игровой выставке Xbox Games Showcase. Игроков ждёт полноценный открытый мир, а новая версия системы A-Life будет работать таким образом, что Зона начнёт жить своей жизнью — даже без участия самого игрока. Сюжет при этом будет ветвиться, а концовок ожидается несколько.

Ранее разработчики официально подтвердили, что отечественный долгострой не выйдет на игровой консоли Sony PlayStation 5. Релиз игры состоится "только на ПК и Xbox Series X|S".

Microsoft S.T.A.L.K.E.R. 2 Steam Xbox Series X
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