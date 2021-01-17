Украинская студия GSC Game World продолжает подогревать интерес публики к S.T.A.L.K.E.R. 2

Создатели отечественного долгостроя дали небольшое интервью порталу Xbox Wire.
Проводив 2020 год первым геймплейным трейлером горячо ожидаемого шутера S.T.A.L.K.E.R. 2, украинская студия GSC Game World решила подробнее рассказать об опубликованном ролике, и о том, как продвигается разработка.
Так, в S.T.A.L.K.E.R. 2 мы увидим мир глазами совершенно нового главного героя – сталкера по имени Скиф, деяния которого станут новой большой главой в истории Зоны. Игроков ждёт быстрая смена обстановки, зловещие пейзажи и постоянное ощущение неизбежной опасности – интригуют разработчики.
Действие показанной в ролике сцены происходит в разрушенной школе, расположенной на окраине Припяти. Там главный герой пытается укрыться от мощного выброса аномальной энергии из центра Зоны и натыкается на знакомое лицо.
В GSC Game World заявили, что цель команды – выпустить проект высочайшего качества для каждой из анонсированных платформ. Скорость работы SSD, поддержка трассировки лучей и разрешения 4К помогут игре подарить незабываемый опыт, который был изначально обещан.
Кроме того, в честь того, что официальное сообщество S.T.A.L.K.E.R. во "ВКонтакте" достигло отметки в 200 тысяч подписчиков, GSC Game World опубликовала пост с обещанием, что этот год не разочарует фанатов S.T.A.L.K.E.R. 2, и небольшой гифкой на движке сиквела.
Напомним, что изначально игра была анонсирована 13 августа 2010 года для ПК и седьмого поколения консолей, а выход планировался в 2012 году, однако в декабре 2011-го года работа над проектом была остановлена вместе с роспуском команды разработчиков. Повторный анонс о возобновлении разработки игры произошёл 15 мая 2018 года.
Первый трейлер игры был представлен на прошедшей игровой выставке Xbox Games Showcase. Игроков ждёт полноценный открытый мир, а новая версия системы A-Life будет работать таким образом, что Зона начнёт жить своей жизнью — даже без участия самого игрока. Сюжет при этом будет ветвиться, а концовок ожидается несколько.
Ранее разработчики официально подтвердили, что отечественный долгострой не выйдет на игровой консоли Sony PlayStation 5. Релиз игры состоится "только на ПК и Xbox Series X|S".