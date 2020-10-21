В GOG.com бесплатно раздают одну из лучших стратегий всех времен

Europa Universalis II / GOG

Сервис Good Old Games бесплатно отдаёт историческую стратегию в реальном времени Europa Universalis II. Чтобы получить игру, вам нужно зайти на сайт GOG, найти плашку с раздачей на главной странице и авторизоваться в аккаунте. Акция продлится до 24 октября.

Краткое описание игры звучит так:

Europa Universalis II приглашает вас поучаствовать в борьбе стран за мировое господство — от тёмных времён Жанны д'Арк и до пылающих войн Наполеона . Как руководителю страны вам придётся управлять её внутренней и внешней политикой. Вступайте в религиозную борьбу, отправляйте экспедиции для покорения Нового Света, ведите свою страну к процветанию и победе. Посылайте своих корсаров бороздить семь морей, вербуйте наёмников для укрепления рубежей и снаряжайте миссионеров, чтобы обращать чужеземцев в свою веру.

Кроме того, в рамках обозначенного срока в сервисе GOG.com проходит распродажа всех стратегий Paradox — порядка 80 наименований. В Steam же до 26 октября со скидками отдают лишь игры из серии-юбиляра, зато в течение четырёх дней там можно бесплатно опробовать Europa Universalis IV.

В настоящий момент в PSN также проходит распродажа в честь приближающегося Хэллоуина.