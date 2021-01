В Steam началась распродажа культовой серии шутеров Far Cry – скидки до 80%

Распродажа серии Far Cry в Steam /Ubisoft

В сервисе цифровой дистрибуции Steam стартовала акция, во время которой игры серии Far Cry будут продаваться со скидками до 80%. Товары по привлекательным скидкам можно будет приобрести в течение недели – до 17 января.

Так, с 75% скидкой предлагается сюжетное продолжение к событиям пятой части Far Cry New Dawn. Напомним, что в обычное время этот тайтл продается за 689 грн, тогда как сейчас ее стоимость упала до 172 грн.

Лучшая часть серии по мнению критиков Far Cry 5, в свою очередь, продается за 183 грн вместо прежних 915 грн, а с 80% скидкой можно купить набор из двух игр: Far Cry 5 и Far Cry New Dawn Deluxe Edition, который обойдется в 305 грн.

Полный список наименований, участвующих в распродаже:

Напомним, что в производстве в Ubisoft находится шестая часть Far Cry, релиз которой состоится 30-го апреля для ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и Google Stadia. Изначально издатель планировал выпустить игру в феврале, но позже перенес релиз на следующий год

Джанкарло Эспозито (наиболее известный по роли Густаво Фринга в культовом сериале "Во все тяжкие") – главная причина ожидания следующей части Far Cry. Даже несмотря на, откровенно говоря, слитого антагониста в прошлой номерной части и недожатой тематике сектантского общества, где-то в глубине души все еще кроится надежда, что у Ubisoft получится выдать неплохую историю с харизматичным злодеем.

В Far Cry 6 авторы отказались от немого салаги, и в шестой части главным героем станет полноценный прописанный персонаж. Исследовать Монтану в прошлой части было интересно, а проблем с симуляцией открытого мира у Ubisoft не было и подавно.

Far Cry 6 - трейлер

В настоящий момент в сервисе PlayStation Store проходит новогодняя распродажа, в рамках которой со скидками продаются игры разной степени известности. Все предложения действительны до 20-го числа.

Так, в частности, одну из самых высокооцененных игр уходящего поколения Bloodborne со всеми дополнениями отдают за 451 грн вместо 1049. Обновленную версию The Last of Us для PS4 можно взять за 324 грн, столько же просят за ролевой экшен Horizon: Zero Dawn.