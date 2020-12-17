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Вышел "взрослый" трейлер The Callisto Protocol – sci-fi хоррора от создателя культовой Dead Space

17 декабря 2020, 22:00

Проект выйдет на ПК и консолях в 2022 году.

The Callisto Protocol
The Callisto Protocol / Striking Distance

Во время церемонии награждения The Game Awards 2020 студия Striking Distance, основанная ветеранами индустрии и возглавляемая Гленом Шофилдом, показала первый трейлер сюжетного хоррора The Callisto Protocol, а сегодня появился его расширенная версия.

В ролике подробно показывается, как именно убивает монстр, показанный в дебютном видео, и тут же выясняется, что персонаж из трейлера – не главный герой.

Напомним, что события The Callisto Protocol развернутся на удаленной планете, на которой была построена тюрьма "Чёрный металл". В лучших традициях жанра там начинают происходить загадочные события, неизвестная зараза может превращать людей в кровожадных монстров. И, предположительно, руководитель тюрьмы, который смотрел, как монстр сжирает щупальцами из рта своего бывшего сокамерника, явно не очень против данной ситуации. Может он уверовал в какой-нибудь артефакт?

Команда Шофилда хочет установить новую планку качества в жанре и создать "самую страшную игру в истории игровой индустрии". По его словам, сильнее всего на ощущения от геймплея будет воздействовать улучшенное освещение и объемное аудио, которое позволит услышать звуки касания протагониста к своему телу или к своей одежде, а также тихий ветерок, проходящий сквозь ваши волосы.

Дополнительные подробности будут раскрыты в 2021 году.

The Callisto Protocol - расширенный трейлер

Ранее в сервисе цифровой дистрибуции GOG стартовала масштабная зимняя распродажа, которая продлится до 4 января следующего года. До этого в онлайн-магазине будут действовать скидки до -91% на больше чем 3000 игр и дополнений.

Так, в частности, одну из лучших игр уходящего поколения Ведьмак 3: Дикая Охота со всеми дополнениями отдают за 168 грн вместо 556. Нашумевшую новинку Ghostrunner можно взять за 417 грн, столько же просят за ролевую игру The Outer Worlds от авторов Fallout: New Vegas.

Помимо сниженных цен, все посетители портала в первые 48 часов после начала распродажи получат бесплатную копию экономического симулятора Prison Architect. Добавить ее в библиотеку можно до 19 декабря, 16:00 по Киеву.

The Game Awards GOG Dead Space The Callisto Protocol
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