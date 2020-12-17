Вышел "взрослый" трейлер The Callisto Protocol – sci-fi хоррора от создателя культовой Dead Space

The Callisto Protocol / Striking Distance

Во время церемонии награждения The Game Awards 2020 студия Striking Distance, основанная ветеранами индустрии и возглавляемая Гленом Шофилдом, показала первый трейлер сюжетного хоррора The Callisto Protocol, а сегодня появился его расширенная версия.

В ролике подробно показывается, как именно убивает монстр, показанный в дебютном видео, и тут же выясняется, что персонаж из трейлера – не главный герой.

Напомним, что события The Callisto Protocol развернутся на удаленной планете, на которой была построена тюрьма "Чёрный металл". В лучших традициях жанра там начинают происходить загадочные события, неизвестная зараза может превращать людей в кровожадных монстров. И, предположительно, руководитель тюрьмы, который смотрел, как монстр сжирает щупальцами из рта своего бывшего сокамерника, явно не очень против данной ситуации. Может он уверовал в какой-нибудь артефакт?

Команда Шофилда хочет установить новую планку качества в жанре и создать "самую страшную игру в истории игровой индустрии". По его словам, сильнее всего на ощущения от геймплея будет воздействовать улучшенное освещение и объемное аудио, которое позволит услышать звуки касания протагониста к своему телу или к своей одежде, а также тихий ветерок, проходящий сквозь ваши волосы.

Дополнительные подробности будут раскрыты в 2021 году.

The Callisto Protocol - расширенный трейлер

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