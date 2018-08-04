"Работает помощь украинцев". В Сеть волонтеры выложили видео уничтожение техники боевиков

Именно так выглядел удар ВСУ по технике боевиков

Бойцы ВСУ в зоне военного конфликта на Донбассе продемонстрировали, как именно «работает помощь украинцев» на примере уничтожения техники террористов «Л/ДНР».

Соответствующее сообщение было опубликовано на официальной странице волонтерского фонда «Вернись живым» в социальной сети Facebook.

«Это видео о том, как работает ваша помощь. Еще до оглашения ныне действующего так называемого "хлебного перемирия", на передовой под Донецком "минусовалась" вражеская техника", − говорится в сообщении.

Также известно, что технику боевиков удалось уничтожить благодаря коптеру, приобретенному на деньги волонтеров.

«Точное попадание в мишень, и здесь в том числе, зависело от корректировки с воздуха. Коптер, с которого велась съемка, собственно, и скорректировала огонь. Ее мы приобрели на средства, которые передали вы”, − заявили представителя фонда.

Оригинальный пост

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Донбассе бойцы уничтожили блиндажи и подбили технику боевиков.