В Азовском море зафиксирован массовый мор бычков: названа причина

В Азовском море гибнут бычки

В Мариуполе в Азовском море произошел мор рыбы, которую выкинуло из воды на пляж.

"Сухие бычки пока не покупайте, а то у нас предприимчивых хватает", - сообщила об инциденте в Facebook местная жительница Анна Ярославцева.

В Государственной Азовской морской инспекции сообщили, что причиной массовой гибели рыбы в Азовском море стал низкий уровень кислорода в морской воде. Подобное заявление представители инспекции сделали после проведения необходимых лабораторных анализов.

Накануне сотрудниками инспекции был сделан забор морской воды в районе, где ранее на берегу были обнаружены мертвые бычки. В ходе анализа было установлено, что нынешний уровень кислорода в воде составляет 1,7 - 1,8 мг/дм3 при общеустановленной норме в 4 мг/дм3.

Напомним, в трех километрах от линии разграничения в контролируемом Украиной поселке Новгородское Донецкой области, расположенному неподалеку от Горловки, под угрозой прорыва находится отстойник ядовитых отходов Торецкого фенольного завода.