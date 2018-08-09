Востоку Украины грозит экологическая катастрофа из-за отстойника ядовитых отходов под Горловкой

Отходы могут попасть в грунтовые воды

В трех километрах от линии разграничения в контролируемом Украиной поселке Новгородское Донецкой области, расположенному неподалеку от Горловки, под угрозой прорыва находится отстойник ядовитых отходов Торецкого фенольного завода.

Как сообщает Донбасс.Реалии, регулярные обстрелы провоцируют проседание земли 15-метровой дамбы, которую рабочие постоянно вынуждены подсыпать.

В отстойнике находится 300 тысяч тонн ядовитых отходов. В июле на берегу дамбы после очередного обстрела образовалась трещина. После объявления перемирия атаки со стороны боевиков не прекратились. В результате 25 июля снаряд попал в дамбу, полностью провалившись в ил.

Руководство Торецкого фенольного завода после расследования констатировало, что пока угрозы для окружающей среды нет, утечка токсинов в грунтовые воды не зафиксирована.

Однако на заводе признают, что в результате утечки химикаты по реке Кривой Торец попадут в Северский Донец, оттуда – в Дон и в Азовское море. А это грозит не только эвакуацией десятков тысяч людей на месте, но и экологической катастрофой в регионе.

Отмечается, что ранее Министерство по вопросам оккупированных территорий внесло Фенольный завод в группу потенциального риска вплоть до эвакуации людей. На дороге к заводу дежурит патруль СММ ОБСЕ. Ремонт ведут под присмотром украинских военных и представителей украинской стороны в СЦКК.

Напомним, в нынешнем году крупнейшая водная артерия страны, река Днепр, страдает от раннего цветения водорослей из-за чрезмерно высокой температуры воздуха в весенние и летние месяцы, что грозит экологической катастрофой.