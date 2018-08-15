В Крыму прекратили выпуск карт Visa и MasterCard

Всех клиентов Генбанка переводят на карты платежной системы "Мир".
Со вторника, 14 августа, один из трех крупнейших банков аннексированного Крыма - Генбанк перестал обслуживать банковские карты платежных систем Visa и MasterCard.
Об этом сообщается на сайте банка.
По информации BBC, на полуострове больше не осталось, которые выпускали бы карты международных платежных систем.
"В связи с окончанием срока замены эмитированных АО "ГЕНБАНК" банковских карт международных платежных систем Visa Int. и MasterCard, с 14 августа 2018 года карты, по которым не произведена замена, перестанут обслуживаться", - сказано в сообщении банка.
Всех клиентов Генбанка переводят на карты платежной системы "Мир".
Visa и MasterCard перестали предоставлять услуги на полуострове после того, как в 2014 году США ввели санкции, запрещающие американским компаниям работать на территории анексированного Крыма.