В Крыму прекратили выпуск карт Visa и MasterCard

Visa и MasterCard

Со вторника, 14 августа, один из трех крупнейших банков аннексированного Крыма - Генбанк перестал обслуживать банковские карты платежных систем Visa и MasterCard.

Об этом сообщается на сайте банка.

По информации BBC, на полуострове больше не осталось, которые выпускали бы карты международных платежных систем.

"В связи с окончанием срока замены эмитированных АО "ГЕНБАНК" банковских карт международных платежных систем Visa Int. и MasterCard, с 14 августа 2018 года карты, по которым не произведена замена, перестанут обслуживаться", - сказано в сообщении банка.

Всех клиентов Генбанка переводят на карты платежной системы "Мир".

Visa и MasterCard перестали предоставлять услуги на полуострове после того, как в 2014 году США ввели санкции, запрещающие американским компаниям работать на территории анексированного Крыма.