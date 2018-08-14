"Мерзавцы звонят": муж Вайкуле рассказал, как певицу унижают после заявления по Крыму

Лайма Вайкуле / showbiz.delfi.ua

После резонансного заявления легендарной латвийской певицы Лаймы Вайкуле о гастролях в аннексированном Россией Крыму, ее гражданский муж Андрей Латковский начал получать звонки с попытками унизить исполнительницу.

"Мерзавцы звонят. Был благообразный седой человек, главный редактор. Что за время такое? Главный редактор начинает свой разговор с того, что "эта бабушка советской эстрады". Во-первых, бабушка – это не оскорбление. Но он хотел оскорбить и унизить, как-то хотел разозлить. Такой человек может быть главным редактором? Просто мерзопакостный негодяй. Как так можно делать?", - заявил он kp.ru.

Латковский также подчеркнул, что в Крым Вайкуле никто не приглашал, а сложившаяся ситуация раздута или выдумана.

"На пресс-конференции (в Одессе) спросили: "А вы в Крым поедете выступать?" Она говорит: "Нет, нам запрещено". Тогда ее спрашивают через какое-то время: "А за большие деньги поехали бы?" Она говорит: "Нет, нам запрещено". Вот все, что она сказала. Каждый интерпретирует, как говорится, в меру своей испорченности. Она ничего плохого не сказала. Со своим зрителем, слушателем она поступает честно. Если жителям Евросоюза горячо не рекомендуют ехать, почему она должна ехать? Что же в этом плохого?", - добавил он.

Напомним, директор Лаймы Вайкуле Алексей Яковлев предложил воспринимать заявление певицы о Крыме "в меру своей испорченности". Он добавил, что эта история "раздута".

Ранее скандальный российский актер Станислав Садальский, комментируя высказывание певицы, заявил о том, что не намерен ехать в Украину, поскольку там якобы "обижают русских".