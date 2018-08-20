У Порошенко задумываются прервать с РФ и автобусное сообщение

Администрация Президента не комментировала инициативу Гданова / фото: 24tv.ua

На фоне планирующегося масштабного сокращения железнодорожного сообщения с РФ в представительстве президента в аннексированном Крыму предложили свернуть и автобусное сообщение с Россией.

Представительство президента Украины в оккупированном Крыму поддержало инициативу Мининфраструктуры Украины о прекращении желдорсообщения с РФ, заявил первый заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной республике Крым Изет Гданов, сообщает "РБК-Украина".

Читайте также"Приказ запретить пассажирское сообщение": СМИ раскрыли содержание "исторического документа" ОмелянаКроме того, Гданов рассказал об инициативе полностью отказаться от автобусного сообщения с Россией.

"Мы фактически в состоянии войны, а РФ — агрессор", — заявил он.

В свою очередь постоянный представитель президента в АРК Борис Бабин отметил, что из украинских городов в столицу России ходят много поездов, а, к примеру, к станции Вадим в Херсонской области поездов не хватает.

Напомним, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян говорил, что "Укрзализныця" может остановить железнодорожное сообщение с Россией, а потом сообщил о подписании важного документа, который вводит новые ограничения в транспортное сообщение со страной.