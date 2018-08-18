"Укрзализныця" потеряет миллиарды гривен из-за прекращения ж/д-сообщения с РФ, отметил Александр Кава / cfts.org.ua

Бывший заместитель министра инфраструктуры Александр Кава заявил, что из-за прекращения Украиной железнодорожного сообщения с Российской Федерацией "Укрзализныця" потеряет 4 млрд гривен.

Пассажирские перевозки между странами являются прибыльным бизнесом для "УЗ" на фоне убыточности пассажирских внутренних перевозок, рассказал экс-чиновник в эфире Еспресо.TV.

"В год "Укрзализныця" зарабатывает около 4 млрд грн дохода от этих перевозок и около 400 млн грн чистой прибыли. Если это решение будет принято, "Укрзализныця" получит убытки и будет вынуждена уволить около 5 тысяч сотрудников и лишить дохода 5 тысяч семей", — отметил собеседник.

Напомним, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян говорил, что "Укрзализныця" может остановить железнодорожное сообщение с Россией, а потом сообщил о подписании важного документа, который вводит новые ограничения в транспортное сообщение со страной.