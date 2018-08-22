В Украине каждый пятый подросток может беспрепятственно купить себе сигареты - соцопрос

Молодежь уверена, что сможет купить "табачные палочки" вне зависимости от законодательного запрета / Facebook.com

В Украине каждый пятый подросток 15-17 лет может беспрепятственно приобрести для себя сигареты, зная, что ему их продадут.

"При этом ребята чаще девушек считают, что не будут иметь никаких преград, если захотят получить сигареты (28,2% и 17,8% соответственно)", - говорится в результатах опроса, Европейского опроса учеников относительно употребления алкоголя и наркотиков (ESPAD), передает УНН..

Результаты опроса также показывают, что более половины украинских учеников - 53,5% - имеют опыт курения. Часто - длительного. Хотя большинство все же просто один-два раза пробует.

Читайте такжеКаждый год в Украине сигареты уносят 85 тысяч жизней - Минздрав"Доля ребят, которые курили хотя бы один раз в течение жизни, существенно больше, чем доля девушек, и составляет 61,3% среди юношей и 44,3% среди девушек", - сообщают социологи.

В опросе ESPAD приняли участие 6 тыс. 674 респондента в возрасте 15-17 лет. Опрашивались дети из 449 учебных заведений Украины.

Напомним, специалисты украинского Минфина предлагают ввести дополнительный коэффициент на 1,4 от размера минимального акциза для табачных изделий.

Также ранее ученые рассказали о том, какая новая опасность подстерегает заядлых курильщиков.