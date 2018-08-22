В Украине каждый пятый подросток может беспрепятственно купить себе сигареты - соцопрос

22 августа 2018, 19:19

Сигареты, продажа которых несовершеннолетним запрещена, не являются для них таким недоступным товаром, как хотелось бы.

Молодежь уверена, что сможет купить
Молодежь уверена, что сможет купить "табачные палочки" вне зависимости от законодательного запрета / Facebook.com

В Украине каждый пятый подросток 15-17 лет может беспрепятственно приобрести для себя сигареты, зная, что ему их продадут.

"При этом ребята чаще девушек считают, что не будут иметь никаких преград, если захотят получить сигареты (28,2% и 17,8% соответственно)", - говорится в результатах опроса, Европейского опроса учеников относительно употребления алкоголя и наркотиков (ESPAD), передает УНН..

Результаты опроса также показывают, что более половины украинских учеников - 53,5% - имеют опыт курения. Часто - длительного. Хотя большинство все же просто один-два раза пробует.

Читайте такжеКаждый год в Украине сигареты уносят 85 тысяч жизней - Минздрав"Доля ребят, которые курили хотя бы один раз в течение жизни, существенно больше, чем доля девушек, и составляет 61,3% среди юношей и 44,3% среди девушек", - сообщают социологи.

В опросе ESPAD приняли участие 6 тыс. 674 респондента в возрасте 15-17 лет. Опрашивались дети из 449 учебных заведений Украины.

Напомним, специалисты украинского Минфина предлагают ввести дополнительный коэффициент на 1,4 от размера минимального акциза для табачных изделий.

Также ранее ученые рассказали о том, какая новая опасность подстерегает заядлых курильщиков.

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