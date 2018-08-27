Подсчитаны траты России на аннексированный Крым

Крымский мост

В 2018 году доходы консолидированного бюджета аннексированного Крыма составили 89,1 млрд руб (36,94 млрд грн), из которых 58,8 млрд (24,3 млрд грн) - безвозмездные поступления.

Как сообщает "Крым.Реалии" со ссылкой на подконтрольный Кремлю "Минфин Крыма", поступления в бюджет оккупированного полуострова состоят из налоговых и неналоговых доходов (30,3 млрд руб или 34 процента от общей суммы, и безвозмездных поступлений - 58,8 млрд рублей или 66 процентов).

"Если за 7 месяцев 2015 года в консолидированный бюджет Крыма поступило 16,0 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов, за 7 месяцев 2016 года 23,5 млрд рублей, за 7 месяцев 2017 года - 26,1 млрд рублей (в сопоставимых условиях без учета одноразовых платежей по налогу на прибыль), то за 7 месяцев 2018 года поступления составили 30,3 млрд рублей. За 4 года собственная доходная база консолидированного бюджета увеличилась на 89 процентов", - сообщила глава "ведомства" Ирина Кивико.

Издание отмечает, что в январе-феврале 2018 года крымский бюджет уменьшился на 54,1 процента по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Ранее журналист Виталий Портников описал последствия кремлевской пенсионной реформы для крымчан. По его словам, для тех крымчан, кто рассчитывал, что аннексия полуострова принесет повышение уровня жизни, это станет "очередным горьким разочарованием".