Танцевальный флешмоб на границе с Польшей набирает популярности в Сети, опубликовано видео

Во Львовской области на границе с Польшей был бесплатный концерт / УНИАН

Во Львовской области на украинско-польской границе — в пункте пропуска "Краковец" — примерно два десятка молодых людей во время ожидания пограничников устроили танцевальный флешмоб.

Бесплатный концерт дал коллектив из Польши, сообщает ТСН со ссылкой на данные собственных источников.

"Танцевальный флешмоб устроили под украинскую музыку и сорвали бурные аплодисменты зрителей", — отметило издание.

Ранее в Киеве на Софийской площади в честь Дня государственного флага Украины (отмечается 23 августа) прошел патриотический флешмоб парадного расчета Государственной пограничной службы нашей страны.