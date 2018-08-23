Пограничники устроили в Киеве посвященный Дню флага патриотический флешмоб

В Киеве на Софийской площади в четверг, 23 августа, в честь Дня государственного флага Украины состоялся патриотический флешмоб парадного расчета ГПСУ.

Отмечается, что курсанты Национальной академии пограничного ведомства, которые в День независимости пойдут на параде войск, продемонстрировали захватывающее и впечатляющее действо. Вместе с ними выступили артисты Академического ансамбля песни и танца Государственной пограничной службы Украины, сообщает пресс-служба ГПСУ.

В ходе выполнения плац-парада строй пограничников воспроизводил построением государственные символы Украины и контур нашего государства, в центре которого развевался государственный флаг Украины, а также вместе со зрителями действа исполнили гимн Украины.

Инициаторами флешмоба выступили сами курсанты высшего пограничного учебного заведения.

Напомним, на линии разграничения День флага ознаменовался грустным событием - в бою с террористами погибли четверо украинских военнослужащих, еще шестеро (по последним данным МО) были ранены.