Загадочная смерть ученого: в Николаеве зарезали известного исследователя

Николай Шитюк / novosti-n

В Николаеве совершено убийство известного ученого, исследователя Голодомора, профессора университета имени Василия Сухомлинского Николая Шитюка.

Трагедия случилась в субботу, 1 сентября, пишут "Новости-N" со ссылкой на источник в прокуратуре.

Тело ученого c признаками насильственной смерти обнаружили в квартире многоэтажного дома на пересечении проспекта Центрального и 3-й Слободской.

Отмечается, что жилое помещение сдавали в аренду почасово, а погибший снял квартиру на 3 часа. По истечении срока аренды хозяйка квартиры начала звонить арендатору, но его телефон не отвечал.

"Когда она приехала на квартиру, то нашла мужчину с ножом в спине без признаков жизни", - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления, начато уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 115 УК Украины "умышленное убийство", санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Напомним, ранее сообщалось о том, что под Львовом 13-летняя девочка зарезала пьяного отца.