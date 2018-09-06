Три удара ножом в область сердца: стали известны подробности нападения на геев в центре Киева

6 сентября 2018, 16:11

На Крещатике перепалка между двумя компаниями переросла в драку.

  • В центре Киева напали на геев kiev.informator.ua
  • В центре Киева напали на геев kiev.informator.ua
  • В центре Киева напали на геев kiev.informator.ua
  • В центре Киева напали на геев kiev.informator.ua
  • В центре Киева напали на геев kiev.informator.ua
  • В центре Киева напали на геев kiev.informator.ua
  • В центре Киева напали на геев kiev.informator.ua
  • В центре Киева напали на геев kiev.informator.ua

В четверг утром, 6 сентября, пострадавший в результате драки в центре Киева гей получил удары ножом в область сердца.

Молодой человек приехал в столицу из Кирилловки Запорожской области и отдыхал после посещения ночного клуба на скамейке в центре столицы в компании других представителей ЛГБТ, пишет "Информатор".

При этом к ним у них завязалась перепалка с другой компанией, которая в результате переросла в драку. Отмечается, что молодые люди начали агрессивно комментировать одежду и внешность представителей ЛГБТ и оскорбляли их.

Во время завязавшейся потасовки один из геев получил три удара ножом в область сердца.

Кроме того, нападавшие также отобрали у раненого молодого человека мобильный телефон и принялись распивать спиртные напитки на лавочке недалеко от места происшествия, а прибывшие по вызову сотрудники полиции задержали их.

Компанию подростков задержали и доставили в райотдел полиции.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Кривом Роге избили организатора ЛГБТ-фестиваля.

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