В центре Киева агрессивные подростки напали на геев, есть раненый

В центре Киева избили геев / ТСН

В центре Киеве на Крещатике толпа подростков напала на нескольких представителей нетрадиционной сексуальной ориентации, в результате один из пострадавших получил ножевое ранение.

"Молодого человека порезали в правый бок. На молодых людей надели наручники, они ведут себя агрессивно", - рассказал автор видео на странице "Информатор Киев" в Facebook.

При этом пострадавшего отвели в машину "скорой", а с участниками инцидента работали полицейские.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика:

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Кривом Роге избили организатора ЛГБТ-фестиваля.