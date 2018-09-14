Жители курортной Поповки в Крыму: "Мы ждали Россию с большим кошельком, потихоньку умираем"

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В аннексированном Крыму жители курортной Поповки, в которой ранее проводился знаменитый фестиваль "Казантип", рассказали об ухудшении ситуации и дороговизне с приходом РФ на полуостров.

"Раньше все по-другому было. Украина была. Мы ждали Россию. Россия была богатая. Мы их ждали с большим кошельком... Было весело, а сейчас...", - рассказала жительница Поповки Галина.

Кроме отсутствия доходов от проведения фестиваля, местные жители также жалуются на малое число туристов, говорится в материале "Крым.Реалии".

"Потихоньку умираем. Везде висят объявления:"Продаю, продаю, продаю...". Это не от хорошей жизни. Совершенно невозможно и непредсказуемо стало жить. Сейчас у меня две семьи (туристов, - ред.), и главное, что больше и не предвидится. Раньше за две недели зарабатывали так, что, в принципе, оставшиеся полгода, а если экономно, то и год прожить можно было", - поделился своими мыслями другой местный житель Владимир.

Напомним, ранее в Крыму пожаловались на отсутствие туристов после закрытия КаZантипа.