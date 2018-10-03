Командир украинского корабля заявил о "невидимости" его судна для путинских ВМС

Бронекатер проекта 58155 "Гюрза-М"

Командир бронекатера Военно-морских сил ВС Украины "Кременчуг" Александр Регула заявил, что его судно "невидимо" для российских кораблей.

В интервью "Укринформ" Регула рассказал, что его катер сопровождал украинские корабли "Донбасс" и "Корец", направлявшиеся в Азовское море, при проходе через Керченский пролив.

По словам военного, до пролива им удалось дойти "вообще незамеченными".

"Они (россияне) сначала думали, что это их собственные корабли пограничников. Тогда мы снова "потерялись" и появились не в том месте. Они нас заметили только когда мы уже возле "Донбасса" шли", - заявил командир катера.

Регула считает, что "Кременчуг" может оставаться незамеченным из-за маленького размера.

Ранее сообщалось, что российский истребитель Су-27 пролетел вблизи кораблей ВМС ВС Украины, которые выполняли задачи в рамках учений "Казацкая воля-2018".