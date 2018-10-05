Синоптики предупредили о заморозках в Украине

В Украине ночью 6 октября будут заморозки, предупредили синоптики / lenta-ua.net

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в ночь на субботу, 6 октября, в нашей стране на поверхности почвы будут заморозки.

Местами заморозки ожидаются и в воздухе, говорится на сайте Укргидрометцентра.

"Ночью 5-6 октября в Украине на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-5 градусов", — отмечается в сообщении.

В Украине ночью 6 октября будут заморозки, предупредили синоптики / Скриншот с meteo.gov.ua

Ранее синоптик Наталья Диденко сообщила, что в Украине в субботу и воскресенье, 6-7 октября, погода будет роскошной — днем не ожидаются осадки, температура воздуха составит +15… +23 градуса.