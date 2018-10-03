Синоптик спрогнозировала роскошную погоду в Украине

В Украине 6-7 октября будет роскошная погода, спрогнозировала синоптик / 1zoom.ru

Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в Украине в субботу и воскресенье, 6-7 октября, погода будет роскошной.

Днем будет солнечно, температура воздуха составит +15… +23 градуса, говорится на странице эксперта в Facebook.

"В Киеве 6-7 октября — солнечно и до +18 градусов", — отметила синоптик.

Ранее в Укргидрометцентре предупредили, что в Киеве в четверг, 4 октября, днем температура воздуха не превысит +12 градусов (2 числа ожидалось +18), прогнозируются слабые дожди.