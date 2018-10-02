Синоптики предупредили, когда в Киеве ощутимо похолодает

В столице в среду будут дожди, отметили в Укргидрометцентре.
В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в Киеве в четверг, 4 октября, днем температура воздуха не превысит +12 градусов (2 числа ожидалось +18).
В столице днем и ночью ожидаются слабые дожди, говорится на сайте Укргидрометцентра.
По данным синоптиков, 3 октября также прогнозируются осадки, днем будет +13… +15, а ночью — +6… +8.
Напомним, в ночь на 16 августа в Киеве бушевала непогода — был ливень с грозой, на Академгородке выпал град. В столице затопило Подол, а также главную улицу — Крещатик.