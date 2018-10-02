Синоптики предупредили, когда в Киеве ощутимо похолодает

В четверг в Киеве ощутимо похолодает, спрогнозировали в Укргидрометцентре / УНИАН

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в Киеве в четверг, 4 октября, днем температура воздуха не превысит +12 градусов (2 числа ожидалось +18).

В столице днем и ночью ожидаются слабые дожди, говорится на сайте Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, 3 октября также прогнозируются осадки, днем будет +13… +15, а ночью — +6… +8.

В четверг в Киеве ощутимо похолодает, спрогнозировали в Укргидрометцентре / Скриншот с meteo.gov.ua

Напомним, в ночь на 16 августа в Киеве бушевала непогода — был ливень с грозой, на Академгородке выпал град. В столице затопило Подол, а также главную улицу — Крещатик.