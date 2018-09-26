"Антициклоны, бураны". Синоптики предупредили о лютых морозах в Украине будущей зимой

В Украине будущей зимой ожидаются лютые морозы, предупредили синоптики / Соцсети

В Украине будущей зимой будут лютые морозы, они дойдут до линии Одесса — Днепр — Харьков.

Европу уже в конце ноября накроют антициклоны, которые будут сменяться буранами и арктическими морозами, пишут "Аргументы и факты-Украина" со ссылкой на синоптиков.

По данным экспертов, из-за снижения активности Солнца европейцам грозят морозы в 25-30 градусов, также температура воздуха может снизиться и до -35... -40.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в Украине в октябре ожидаются сильные дожди, в начале месяца температура воздуха достигнет +22 градусов, 9-10 и 15-17 числа будут заморозки.