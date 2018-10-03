Мерзенькая погодка: синоптики уточнили прогноз для Украины на 3 октября

Какой будет погода в Украине / 1zoom.ru

Погода в Украине 3 октября будет облачной и на большей части страны – дождливой (исключение погода сделала лишь для юга). В добавок еще и похолодает.

"Среда в Украине будет с облачками, с периодическими дождями с порывистым колючим ветром. Атмосферные фронты", – написала у себя в Facebook синоптик Наталья Диденко.

В Украину пришли атмосферные фронты. Так что в целом, температура воздуха будет колебаться от 9 градусов до 17 градусов:

на западе – +9-14 градусов;

– +9-14 градусов; на севере – +11-16 градусов;

– +11-16 градусов; в центральных регионах – +14-20 градусов;

регионах – +14-20 градусов; на востоке – +19-22 градуса;

– +19-22 градуса; на юге и в Крыму – +19-23 градуса.

Погода в Киеве 3 октября будет прохладной и ветреной – до +10-13 градусов днем.

"Ближе к выходным воздух в столице подсохнет, потеплеет. Можно будет бодать ногами листья, гоняться за грибами, наконец доделать крыльцо или прирезать виноград, помыть машину без дождя и луж, одеть новое пальто и поехать куда-то недалеко", – заверила Диденко.

Погода в Украине 3 октября: карта

3 октября: народные приметы

По народному календарю, 3 октября – в день святого Евстафия Плакиды – гадали о погоде по ветру. День этот традиционно был ветреным, и если ветер дул с севера – ждали близких холодов, с юга – тепла, западный ветер предвещал дожди, а восточный – погоду ясную.

Напомним, синоптики обещают, что октябрь в Украине будет теплым, заверили европейские синоптики. В начале месяца обещают рекордные +25 градусов.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань рассказал, какой будет осень-2018 в Украине и когда ждать первого снега. В частности, начало октября будет теплым и ясным. Но долго такая метеорологическая идиллия не продлится.

Также Горбань спрогнозировал, что в Украине будущая зима не будет суровой, в декабре ожидаются четыре оттепели. Мороз ожидается в феврале.