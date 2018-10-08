"Обречены на болезненные процессы": Тука рассказал, как стоит украинизировать Донбасс

8 октября 2018, 16:49

Чиновник предельное четко и ясно высказался по теме.

Тука
Георгий Тука / "Главред"

Георгий Тука, замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц и экс-глава Луганской военно-гражданской администрации, отвечая на вопрос читателя во время чата для "Главреда", дал собственные рецепты по поводу украинизации Донбасса.

"Это очень сложный вопрос. То, что мы видим сейчас − это последствия отсутствия государственной политики по отношению к этим регионам на протяжении всей истории независимой Украины. Давать какой-то рецепт, который бы в течение двух-трех лет обещал изменить ментальность населения, это было бы слишком безответственно. Но никогда не говори "никогда". Еще недавно количество сторонников идеи вступления Украины в НАТО у нас составляла около 10-15% населения, сейчас - практически 50%. И это при условии, что в стране отсутствует информационная политика относительно НАТО", − считает он.

Читайте такжеТука рассказал о милитаризации Крыма военными пенсионерами РФТука также считает, что в информационной политике, проводимой властями Украины по поводу евроинтеграции и вступления в НАТО, зияют заметные пробелы. "Я об этом неоднократно говорил своим коллегам из Кабинета министров: это абсолютно недопустима пробел во время войны, во время всех этих бед, мы до сих пор не смогли ввести информационное сопровождение наших стремлений. Подавляющее большинство людей даже не знает, что в структуре НАТО военная компонента составляет примерно 17%, а 83-85% - это не военная компонента: требования к повседневной устройства нашей с вами жизни, к борьбе с коррупцией, к свободе слова и защите прав человека. Целый ряд, огромный пласт стандартов! Но мы можем выйти на улицу и спросить у самых образованных киевлян: "Что такое НАТО?". В ответ в большинстве случаев мы услышим, что это - оружие, оружие, оружие", − высказался чиновник.

Тем не менее, Тука считает, что диалога с жителями временно оккупированных районов Донбасса никак не получится избежать. "Я убежден, что с жителями востока Украины можно и нужно общаться. Диалог не просто возможен − он необходим. Я убежден, что он должен длиться не год, не два и не три. Может, мы увидим какой-то результат лет через десять упорного труда, не должно быть сопряжена с насилием. Потому насилия в культурной плоскости только порождает сопротивление и отторжение. Поэтому насилие в этой области я не воспринимаю и считаю, что оно будет только вредить", − полагает чиновник.

Тука также считает, что ради единства Украины придется пройти через болезненные процессы, невзирая ни какие спекуляции с инсинуациями.

"Если мы хотим жить в едином государстве, мы обречены пройти эти болезненные процессы. Если бы у них не вмешивались политиканы, то процесс примирения и заживления ран проходил бы намного быстрее и менее безболезненно, без фантомных болей. Я - реалист, а потом понимаю, что на этой нашей общей украинской беде будут спекулировать политиканы еще многие и многие годы. Для них это такая благодатная почва, как и вопросы о языке, религии, депутатских иммунитете. На ЭТИХ спекулятивных темах они танцуют 25 лет", − заявил он.

Кроме того, Тука в откровенно негативном ключе высказался по поводу попыток восстановления советских традиций боевиками во временно оккупированных районах Донбасса.

Читайте такжеРаспад России: Тука рассказал, когда Украина может потребовать от РФ возмещения убытков"Давайте концентрировать свое внимание, стремление, усилия не на тех, кому сейчас 50 лет, а на тех, кому пять. К сожалению, это очень хорошо понимают российские оккупанты на захваченных частях Луганской и Донецкой областей. И когда я вижу эти бравурные отчеты о разного рода "маевки", пионерские салюты, барабаны и т.д., которые сейчас проводятся на оккупированных территориях, становится жутко - как эти подонки калечат души наших украинских детей", − подытожил чиновник.

Напомним, ранее Тука заявлял о том, что именно он высказал бы Путину при личной встрече, а также оценил вероятность аннексии Крыма Турцией.

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Донбасс боевики оккупанты Георгий Тука украинизация
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