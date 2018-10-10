Резиновое изделие №2: Нардепу Гончаренко отравили посылку с презервативами после перфоманса с перчатками

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Депутат российской Госдумы из фракции "ЛДПР" Василий Власов отправил члену украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Алексею Гончаренко (депутату Рады от БПП) посылку с контрацептивами − "ради поддержания его тяги к собственной безопасности".

"В СМИ появилась информация о вашем "перфомансе" в ПАСЕ, когда Вы на заседании выступали в резиновых перчатках. Учитывая вашу тягу к собственной безопасности, направляю вам пачку контрацептивов в количестве трех штук. Принимая во внимание ваше интеллектуальное развитие и внешность, убежден, что этого количества вам хватит на всю оставшуюся жизнь", — написал российский народный избранник на своих страницах в соцсетях.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Алексей Гончаренко устроил перформанс на заседании ПАСЕ – надев по время своего выступления громадные зеленые защитные перчатки. Ошеломленным европейским коллегам он объяснил, что хотел показать результаты возможного изменения регламента и возвращения делегации России в состав Совета Европы. До этого, в декабре нынешнего года, нардеп от БПП участвовал в изгнании с заседания комитета ПАСЕ российского делегата.