Резиновое изделие №2: Нардепу Гончаренко отравили посылку с презервативами после перфоманса с перчатками

10 октября 2018, 17:55

Выступление нардепа от БПП в жанре современного искусства вызвало понятное раздражение в России.

Презервативы
Презервативы / Healthline

Депутат российской Госдумы из фракции "ЛДПР" Василий Власов отправил члену украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Алексею Гончаренко (депутату Рады от БПП) посылку с контрацептивами − "ради поддержания его тяги к собственной безопасности".

"В СМИ появилась информация о вашем "перфомансе" в ПАСЕ, когда Вы на заседании выступали в резиновых перчатках. Учитывая вашу тягу к собственной безопасности, направляю вам пачку контрацептивов в количестве трех штук. Принимая во внимание ваше интеллектуальное развитие и внешность, убежден, что этого количества вам хватит на всю оставшуюся жизнь", — написал российский народный избранник на своих страницах в соцсетях.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Алексей Гончаренко устроил перформанс на заседании ПАСЕ – надев по время своего выступления громадные зеленые защитные перчатки. Ошеломленным европейским коллегам он объяснил, что хотел показать результаты возможного изменения регламента и возвращения делегации России в состав Совета Европы. До этого, в декабре нынешнего года, нардеп от БПП участвовал в изгнании с заседания комитета ПАСЕ российского делегата.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Россия ПАСЕ перформанс перчатки Алексей Гончаренко презервативы
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
18:40
"Е**сь за наследника медвежонка": Толоконникова рассказала о сексе с девушками и оргии в музее
17:55
Резиновое изделие №2: Нардепу Гончаренко отравили посылку с презервативами после перфоманса с перчатками
17:55
Украинские и российские пограничники сцепились из-за буровой вышки Фото
17:34
"Через 4 года - Припять": в Сеть выложили подборку упадочных панорам оккупированной Горловки Фото
17:18
В Киеве неизвестные обстреляли квартиру пресс-секретаря Омеляна
17:16
Тука объяснил, как Украине заставить Россию сменить позицию по миротворцам на Донбассе Видео
17:05
11 образов и тронный зал: Оля Полякова готовит грандиозное шоу "Королева ночи"
16:57
Кремль определился с кандидатом на выборах в Украине-2019 - журналист
16:50
Командир взвода охраны арсенала в Ичне дважды за год был оштрафован за пьянство на службе Видео
16:27
"Нафтогаз" зачислил 9 млн долларов переплаты за транзит от "Газпрома" в счет погашения долга
16:26
У нынешних украинских политиков не будет своего Ростова мнение
15:51
"Дешево смотрится": Надю Дорофееву раскритиковали за внешний вид
15:50
Почему все хотят купить у России С-400 несмотря на санкции США? - Al Jazeera
15:42
Главарь "ДНР" рассказал, какие официальные обещания Кремль дал "республике" Видео
15:39
В Сеть выложили видео пролета американских истребителей в небе над Украиной Видео
15:23
Сергей Шнуров получил в глаз от подписчика, опубликовано фото
15:22
В Киеве журналистку NewsOne облили "неизвестным белым веществом": опубликовано видео Видео
15:19
"Свободовец" Горбинко отличился антисемитским постом
15:19
Эксперты назвали Харьков крупнейшим IT-хабом страны новости компании
14:33
Граната — в квартиру: активист сказал, кто мог устроить взрыв в его жилье Видео
14:26
"Реальный удар ниже пояса": эксперт объяснил, что для Москвы на порядок хуже, чем Томос для УПЦ Видео
14:25
Бывшая звезда "Реала" и "Ливерпуля" открыл спортшколу в Тернополе: опубликованы фото
14:22
Мужчина дня Instagram: красавчик, который популяризирует котэфитнес, Трэвис ДеЛорье Фото Видео
14:08
Полторак озвучил версию Минобороны насчет взрывов на складах под Ичней Фото Видео
14:03
Экс-участник "Ленинграда" на Priora "впечатался" в трактор: опубликовано фото
13:38
В Кабмине назвали сумму для ликвидации последствий взрыва в Ичне
13:28
Откровенное белье, оголенная грудь и попа: Даша Астафьева представила жаркий клип Видео
13:25
Когда и как в Украине отмечают Хэллоуин Видео
13:05
"Узнают по лицу": Западная пресса узнала подробности о новых планшетах iPad Pro
12:53
В купальнике с глубоким декольте на берегу моря: Tayanna представила новый клип Видео
12:45
В России уже придумали, как поглотить Украину Видео
12:36
"Беззубая и всем надоевшая": эксперт объяснил, почему Москва уже не сможет остановить получение УПЦ автокефалии Видео
12:28
"Тр*хал ее сбоку и грубо": журналисты раскопали новые подробности дела против Роналду об изнасиловании
12:15
Украину накроет антициклон "Виктор" — синоптик Видео
12:14
"Репрессированная землячка" Наташа Королева поддержала флешмоб Зеленского Видео
11:47
"Хочу эту попку": чем поражает подписчиков украинская косплей-модель Дарья Химэ Фото
11:45
Социологи выяснили, как изменилось отношение украинцев к России за год Видео
11:44
Хабиб угрожал президенту UFC через Instagram
11:08
"Фигасе, левитация": Светлана Лобода в необычной позе показала "фак"
11:00
Социолог назвал топ-3 пар мужчин-"пид***сов" России Видео
10:52
В Кремле живут удивительно честные люди мнение
10:51
"Ницой поскакала на канал оккупантов вприпрыжку": политолог объяснил, что прикрывают "мовными" скандалами в Украине Видео
10:24
Девушка дня Instagram: бывшая модель Playboy Брайана Холли Фото
10:20
Оформление субсидий в Украине: названо еще одно преимущество авто на "евробляхах"
09:45
Газовая "свинья" для Газпрома: в Польше нашли более дешевую замену российскому газу
09:40
"Зачистили село": волонтеры рассказали об успешной спецоперации воинов ООС на Донбассе Фото Видео
09:32
В Украине обвалился евро, доллар пока держится Видео
09:32
Главные конкуренты Порошенко на выборах-2019: кто за ними стоит и почему у них нет шансов мнение
09:19
"Солнце на подсиненные носы": синоптики уточнили прогноз погоды в Украине на 10 октября Видео
09:00
Взрывы на складах под Ичней: спасатели отчитались о ситуации на арсенале Фото Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять