"Просто мимо шел". Российского делегата выгнали с заседания ПАСЕ: видео

В четверг, 14 декабря в Париже делегат от России Леонид Слуцкий вынужден был покинуть заседание подкомитета по внешним связям Комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы по политическим вопросам.

Такую информацию опубликовал член украинской делегации ПАСЕ и депутат Верховной Рады от "БПП" Алексей Гончаренко на своей странице в Facebook.

По его словам, на заседание их числа российских делегатов был приглашен только председатель комитета Государственного совета по вопросам СНГ и связи со странами-участницами Леонид Калашников

Слуцкий, как сказал нардеп, "вероятно, просто проходил мимо".

"Мы с другим делегатом из Украины Еленой Сотник подняли вопрос о недопустимости общения с людьми, находящимися под санкциями, даже на уровне подкомитета. Господин Калашников после этого начал жаловаться как на Украину, так и относительно меня лично […]. Реагируя на выступления со стороны украинских делегатов, в частности на прямой вопрос Елены Сотник об основаниях пребывания на заседании Леонида Слуцкого, председатель Политического комитета ПАСЕ Морген Йенсен попросил господина Слуцкого покинуть заседание подкомитета", — добавил Гончаренко.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ПАСЕ дала рекомендации Украине и России по ситуации в Крыму и на Донбассе.