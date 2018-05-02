В Одессе нардеп придумал новый романтичный способ "не-подкупа" избирателей

Нардеп от "Блока Петра Порошенко" придумал романтичный способ поздравить с днем рождения избирателей своего округа в Одессе: он дарит им подарки в пакете с надписью: "С днем рождения. Алексей Гончаренко".

Как сообщает общественная организация "ЧЕСНО" в Twitter, недавно в таком пакет жительница Одессы получила от нардепа свечу, шампанское и конфеты.

Сам Гончаренко в комментарии организации заявил, что такой жест подкупом избирателей не считает: "Да, я некоторых людей поздравляю с днем рождения. Я поздравляю людей, которые имеют для меня особое значение. Их немного".

В то же время на уточняющий вопрос, о каком количестве граждан, которых он поздравляет, идет речь, нардеп ответил: "О десятках человек в месяц".

По его словам, некоторых из них он знает лично.

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По его словам, он взял данные граждан, имеющих какие-то заслуги – "то ли врачи, которые долго работали, то ли учителя" – в нескольких общественных организациях. Теперь Гончаренко поздравляет их с днем рождения. Причем он отказался сообщить, какие именно общественные организации предоставили ему такие данные.

Нардеп добавил, что делает это за свои личные средства.