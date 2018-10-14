После гибели подростков в Горловке боевики устроили в школах циничные "уроки безопасности"

Боевики учат детей и приносят мины в школу / УНИАН

На оккупированных территориях Донбасса боевики учредили в школах "уроки безопасности", которые появились в дневниках детей после гибели подростков в Горловке на разорвавшейся мине.

"Помните подростков, которые недавно подорвались на мине российского производства в районе Горловки? Теперь "воины" ДНР" проводят в местных школах "уроки безопасности", - сообщила об инциденте в Facebook журналист Ольга Омельянчук.

По словам автора поста, во время занятий в школу приходят боевики, одевают детей в военную форму, а затем на примере российских мин демонстрируют ориентацию на местности.

"Одевают детей в российский пиксель (и девочек, и мальчиков), а потом показывают им мины российского производства со словами, вроде: "В полях вы должны двигаться по определенному маршруту". Дно", - подытожила Омелянчук.

/ Фото: Facebook/Ольга Омельянчук

Ранее сообщалось, что в Горловке в посадке произошел взрыв, погибли трое детей, один ребенок попал в больницу в тяжелом состоянии. "Мэр" города Иван Приходько говорил, что взорвалась противопехотная осколочная мина направленного поражения.

Позже выживший мальчик, 10-летний Дмитрий Тулуп, который получил осколочные ранения руки и головы, раскрыл подробности трагедии.