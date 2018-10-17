Украина потребует от Москвы экстрадиции задержанного вице-премьера Крыма

Нахлупина хотят судить в Киеве / Фото: СМРК

Прокуратура автономной республики Крым будет обращаться с официальным требованием к России с целью экстрадировать бывшего депутата Верховной Рады, вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина, который ранее был задержан в Москве.

"Прокуратурой АР Крым будут приниматься меры с целью обращения в компетентные органы Российской Федерации об аресте и последующей экстрадиции Нахлупина В. Г. в Украину для привлечения к ответственности за государственную измену", — сообщили в ведомстве.

На территории Украины Нахлупина обвиняют в государственной измене.

Напомним, вице-премьера аннексированного Россией Крыма Виталия Нахлупина задержали из-за обвинений в хищениях при распределении дорожных тендеров.