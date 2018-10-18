В Киеве запустили горячее водоснабжение: за сутки - более 300 прорывов труб

Последствия долгого простоя ликвидируют 34 аварийно-восстановительные бригады.
Как только в Киеве включили горячее водоснабжение, немедленно начали приходить в негодность долгое время пустовавшие трубы - так, всего за сутки насчитали более 300 прорывов труб, сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев на своей странице в Facebook вечером в четверг, 18 октября.
Пантелеев отметил, что 34 аварийно-восстановительные бригады Киевтеплоэнерго работают над восстановлением системы.
"Работают круглосуточно. Стараемся максимально оперативно восстановить горячую воду всем, кто еще остался без нее", - добавил Пантелеев.
Напомним, 16 октября мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что киевлянам вернули горячую воду.