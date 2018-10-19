В России суд избрал меру пресечения заму Аксенова

В России суд арестовал Виталия Нахлупина / publicdomainpictures.net

В столице Российской Федерации Москве суд избрал меру пресечения заместителю председателя "Совета министров" захваченного Крыма Сергея Аксенова — Виталию Нахлупину.

Басманный суд города решил отправить "чиновника" под арест, пишет "Интерфакс".

"Суд находит ходатайство органов следствия обоснованным и подлежащим удовлетворению... Суд постановил: избрать в отношении Нахлупина меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 17 декабря 2018 года", — заявил судья.

Напомним, 17 октября стало известно, что Виталия Нахлупина задержали в Москве. "Замглавы" Крыма обвиняют в коррупции. СМИ писали, что задержание псевдочиновника связано с ситуацией вокруг дорожных тендеров.