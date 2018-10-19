80% киевских призывников уклонились от армии

Киевляне упорно не хотят служить в армии / Hubs.ua

Более 80% призывников в Киеве уклоняются от призыва на военную службу, при том, что в осенний призыв, который продлится до 31 декабря, в Киеве подлежат призыву на срочную военную службу 800 человек.

"80% призывников города Киева уклоняются от несения службы ... Это при наборе, что более 800 человек из Киева надо призвать", - заявил генеральный военный прокурор Украины Матиос.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко подписал указ, которым в текущем году предполагается продление срока призыва на срочную военную службу с двух до трех месяцев. Соответствующие изменения внесены в статью 2 указа от 15 февраля 2018 года.

Позднее в Генштабе ВСУ объяснили, почему продлен призыв на срочную службу.