В Минфине пояснили преимущества новой финансовой программы от МВФ

Минфин видит в программе МВФ только позитивные стороны / УНИАН

В Министерстве финансов заявили, что 14-месячная программа stand by МВФ на 3,9 млрд долларов предоставить возможность обеспечить политическую и финансовую стабильность в будущем году, который из-за предстоящих выборов может быть непредсказуемым.

"Хорошая новость для нас - это признание нашего прогресса в макроэкономической стабилизации и реформах, это возможность обеспечить стабильность на политически бурный 2019 год, и подтверждение веры наших партнеров в Украину", - сообщила в Facebook и. о. министра финансов Оксана Маркарова.

По словам главы ведомства, программа станет финансовой опорой для Украины в период грядущих структурных реформ.

"Продолжение сотрудничества с МВФ позволит нашему правительству получать финансирование на очень привлекательных условиях и наращивать валютные резервы, которые сейчас составляют 18 млрд долларов", - добавила Маркарова.

Чиновница подчеркнула, что маркерами для МВФ будет готовность Украины быть финансово ответственным государством и держать дефицит бюджета в рамках жесткого контроля.

Напомним, Международный валютный фонд и Украина достигли соглашения о новой 14-месячной программе поддержки экономической политики stand-by в размере 3,9 млрд долларов, которая заменит программу расширенного финансирования.

В Госдуме заявили, что новая программа от МВФ станет для Киева очередной долговой ямой.