В Госдуме прокомментировали 3,9 млрд долларов для Украины от МВФ

В Госдуме считают, что помощь МВФ для Украины не будет безвозмездной / "ТВ Центр"

Председатель комитета Госдумы РФ по энергетике Павел Завальный заявил, что соглашение между МВФ и Украиной об очередной финансовой помощи в размере 3,9 миллиарда долларов свидетельствует исключительно об усугублении долговой ямы для официального Киева.

"Украина попала в кабалу международной финансовой системы и из неё она уже не выберется. Дальше наступит просто обнищание народа. Большие сомнения, что будет рост экономики, потому что Украину нигде не ждут, ни в Америке, ни в Европе. А с Россией она разорвала экономические отношения. Единственный способ для Украины вырваться из этого круга - наладить их, в том числе по газу, чтобы иметь возможность покупать его гораздо дешевле, чем сегодня. Это способ сбалансировать экономику и остановить рост цен", - цитирует российского политика RT.

Завальный напомним, что в Украине, согласно договоренности с МВФ, грядет очередное повышение цены на газ для населения.

"Требование МВФ о повышении цен на газ - антинародная политика. Она конечно создаёт условия для рыночного ценообразования. С точки зрения развития экономики - это правильно решение, но с точки зрения отношения к людям - это неправильно. Здесь можно только посочувствовать украинцам", - подытожил депутат Госдумы.

Напомним, Международный валютный фонд и Украина достигли соглашения о новой 14-месячной программе поддержки экономической политики stand-by в размере 3,9 млрд долларов, которая заменит программу расширенного финансирования.