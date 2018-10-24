ВСУ получили боевые вездеходы

facebook.com/93OMBR

93-я отдельная механизированная бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) "Холодный Яр", которая дислоцируется в Черкассах, получила в пользование вездеходы UTV для перевозки противотанковых ракетных комплексов "Стугна".

Об этом сообщается на странице бригады в Facebook.

"UTV расшифровывается как "Utility Task Vehicle". В переводе - "авто для утилитарных нужд". Это двухместные вездеходы, оборудованные мощным кузовом. В них бойцы бригады решили разместить противотанковые комплексы", - сказано в сообщении.

По словам одного из командиров бригады, основное преимущество авто - возможность быстро переместить ПТРК в любую точку по абсолютному бездорожью - машине не страшны ни грязь, ни песок, ни сложный рельеф.

facebook.com/93OMBR

Ранее президент Петр Порошенко сообщил, что ВСУ получили партию отремонтированных 220-мм реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган".