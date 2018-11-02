Меркель озвучила реформы, которые провела бы на посту премьер-министра Украины

Меркель примерила на себя образ премьера Украины / Reuters

Во время визита в Киев канцлер Германии Ангела Меркель встретилась с украинскими студентами, которым рассказала о первоочередных реформах для развития Украины.

"Если бы я была премьер-министром Украины… думаю, достаточно важно, чтобы вводились правильные и болезненные реформы. Первая реформа — это механизм борьбы с коррупцией. Я считаю это одной из самых сложных проблем, которая не решается за один день. Здесь нужно многое сделать с помощью международных экспертов, имеющих опыт", - цитирует федерального канцлера Радио Свобода.

Среди важных преобразований Меркель выделила децентрализацию, ссылаясь на то, что Украина очень большая по площади страна.

"Не все можно в Украине решать из Киева. Украина — это огромная страна. Необходимо передать ответственность мэрам, общинам и также дать возможность собирать налоги, чтобы была конкуренция между регионами, чтобы можно было видеть, кто работает хорошо, кто плохо, кого переизбрать, кого снять", - сказала она.

По словам Меркель, важной реформой в современной Украине является приватизация, однако она подчеркнула, что "это не панацея".

Как сообщалось, 1 ноября канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в Киев и встретилась с президентом Петром Порошенко.

При этом подаренные украинским лидером цветы удивительно напоминают букет, который 18 мая этого года презентовал Ангеле Меркель глава России Владимир Путин.

Позже Меркель заявила, что Украина получит дополнительное финансирование от немецких партнеров.