Меркель рассказала о финансах для Украины: Порошенко нашел им применение

Меркель пообещала Порошенко дополнительную финпомощь / Reuters

Канцлер Германии Ангела Меркель в рамках визита в Киев заявила, что Украина получит дополнительное финансирование от немецких партнеров.

"В области науки мы можем сказать, что мы значительно нарастим объем выделенных средств. Мы будем создавать центры передового опыта на сумму 2 млн евро. Очень важно, чтобы ученые имели шанс оставаться в Украине, а не выезжать за границу, могли создавать прекрасную работу", – заявила Меркель на совместном брифинге с Петром Порошенко.

Он добавила, что Германия готова выделить дополнительные средства на сумму почти 85 млн евро для улучшения перспектив трудоустройства молодых украинцев путем профессионального образования, а также улучшения жилищной ситуации.

Порошенко добавил, что часть денег, которые Германия выделит на развитие украинской экономики, пойдут на строительство дороги Запорожье-Мариуполь.

"В один из приездов госпожа канцлер подчеркнула о решении немецкого правительства о выделении кредитов в 500 млн евро на поддержку украинской экономики. И сегодня я озвучил предложение, которое было принято относительно того, что часть этих средств должна быть использована на кредит для построения дороги Запорожье-Мариуполь, потому что нашим приоритетом является и остается развитие инфраструктуры освобожденного Донбасса", – отметил Порошенко.

Как сообщалось, 1 ноября канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в Киев и встретилась с президентом Петром Порошенко. Украинский лидер встретил канцлера возле Мариинского дворца и вручил ей букет.

При этом подаренные украинским лидером цветы удивительно напоминают букет, который 18 мая этого года презентовал Ангеле Меркель глава России Владимир Путин. К тому же букет, подаренный Путиным, что обидно, смотрится больше, чем презент от Порошенко.