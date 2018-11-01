Меркель попросила Порошенко на счет цены на газ для украинцев

1 ноября 2018, 19:08

Канцлер призвала не обнадеживать украинцев, что благодаря субсидиям те могут получать энергоносители бесплатно.

Петр Порошенко встретил Ангелу Меркель у Мариинского дворца
Петр Порошенко встретил Ангелу Меркель у Мариинского дворца / Reuters

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала главу державы Петра Порошенко и Раду в целом не заниматься популистскими заявлениями касательно субсидий и снижения цены на газ.

"Моя просьба, именно что касается цен на энергоносители – вопрос контроверсионный и противоречивый – даже если есть разные мнения относительно цен на энергоносители, не нужно, чтобы возникало впечатление, чтобы население думало, что газ или нефть можно получить по нулевому тарифу", – цитирует Меркель Интерфакс-Украина.

Читайте такжеПодорожание газа, новые тарифы и паспорта: что меняется в ноябреВо время встречи со спикером Рады Андреем Парубием она призвала не обнадеживать украинцев, что благодаря субсидиям те могут получать энергоносители бесплатно.

"Но если все получают субсидии, даже те, кто могут себе позволить (оплачивать энергоносители самостоятельно – ред.), здесь об успехе нельзя говорить", – считает немецкий политик.

Как сообщалось, 1 ноября канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в Киев и встретилась с президентом Петром Порошенко. Украинский лидер встретил канцлера возле Мариинского дворца и вручил ей букет.

При этом подаренные украинским лидером цветы удивительно напоминают букет, который 18 мая этого года презентовал Ангеле Меркель глава России Владимир Путин. К тому же букет, подаренный Путиным, что обидно, смотрится больше, чем презент от Порошенко.

Напомним, Кабмин повысил цену на газ для населения. С 1 ноября она составит 8550 грн за 1 тысячу кубометров. Это означает, что цены на газ вырастут на 23,5%. Прежде тариф на газ для населения в Украине составлял 6,9579 грн за 1 кубометр.

При этом требование немедленно возвратить стоимость газа для населения страны на прежний уровень премьер-министр Украины Владимир Гройсман уже назвал "ненаучной фантастикой". А президент страны Петр Порошенко пообещал "не сдаваться имперской Москве ради газа", то есть тоже косвенно подтвердил, что цены на газ в Украине будут расти и дальше.

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Ангела Меркель цены на газ субсидии
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