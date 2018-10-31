"Не сдадимся имперской Москве ради газа": Порошенко выступил с заявлением по поводу "голубого топлива"

Петр Порошенко / УНИАН

Украинский президент Петр Порошенко дал клятвенное обещание не посещать Москву и не "сдавать суверенитет" ради дешевого газа.

Текст соответствующего заявления гаранта Конституции был опубликован на его официальном сайте. "Нельзя допустить, чтобы любые политиканы, пообещав, что газ — а раньше это был бензин, сахар, а еще до этого хлеб — будет бесплатным, будем раздавать. Мы этим уже наелись. Бесплатный сыр — только в мышеловке. Или в имперской столице, в Москве, куда надо было ездить для того, чтобы получать газ и сдавать суверенитет. Мы не допустим возврата к этим временам", − сказал Порошенко.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Порошенко поставил Кабмину жесткое требование после повышения цен на газ.