А у Путина больше: стало известно, в чем Порошенко сплагиатил российского президента

Порошенко подарил Меркель розы. Вслед за Путиным / 1zoom.ru

Сегодня, 1 ноября, в Киеве с визитом побывала канцлер Германии Ангела Меркель.

Глава немецкого правительства приятно поразила украинцев знанием украинского языка, обратившись к встречавшим ее военнослужащим со словами "Вітаю, воїни", а президент Украины Петр Порошенко – порадовал Меркель букетом.

Стоит отметить, что подаренные украинским лидером цветы удивительно напоминают букет, который 18 мая этого года презентовал Ангеле Меркель глава России Владимир Путин:

В обоих случаях речь идет о персиково-кремовых розах, декорированных зеленью и гипсофилой – весьма стильно и празднично. При этом букет, подаренный Путиным, что обидно, смотрится больше, чем презент от Порошенко.

В заключение стоит напомнить, что букет для Меркель от Путина авторитетная немецкая газета Bild назвала тогда "оскорблением".

"То, что кажется вежливым, на самом деле является оскорблением", – написало издание.

По-видимому, немецкие журналисты расценили подарок как проявление сексизма, ведь, согласно этикету, главы государств при встрече лишь пожимают друг другу руки.

Реакции немецкой стороны на подарок Порошенко – негативной или же наоборот – пока не последовало.

Напомним, во время совместной с канцлером ФРГ Ангелой Меркель пресс-конференции в Киеве Порошенко прокомментировал санкции Кремля против Украины. По его словам, в нашей стране попадание в этот список – это "государственная награда, так это воспринимается". И добавил, что многие украинцы даже обижены, что не попали в этот список.