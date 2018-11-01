"РФ нужно сделать одну простую вещь": Порошенко прокомментировал санкции Кремля против Украины

Порошенко прокомментировал санкции Кремля против Украины / Reuters

Санкции, которые ввела 1 ноября Россия против ряда ведущих украинских деятелей и компаний, были ожидаемыми.

Об этом заявил глава Украины Петр Порошенко во время совместной с канцлером ФРГ Ангелой Меркель пресс-конференции в Киеве.

При этом украинский президент не упустил повода, чтобы похвалить своего сына и половину своей администрации: "За небольшим исключением это список очень достойных людей. Включая моего сына, половину моей администрации, немалого числа народных депутатов, большинства коалиции, большинства членов правительства".

Читайте также"Накрылась поездка по "Золотому кольцу": в Украине бурно отреагировали на санкционный список "Мордора"По его словам, в нашей стране попадание в этот список – это "государственная награда, так это воспринимается". По его словам, многие украинцы даже обижены, что не попали в этот список.

"России нужно сделать одну простую вещь: забрать свои войска и оружие, восстановить территориальную целостность Украины. Тогда будет мир, и не нужно будет вводить никакие санкции", – резюмировал украинский лидер.

Он подчеркнул, что Российской Федерации считает неконструктивной: "Это свидетельство того, что они не собираются имплементировать Минск, не собираются снижать напряжение, не собираются убирать свои войска. Это очень печально".

Напомним, в антиукраинский санкционный список России попали крупнейшие компании Украины. Им грозят замораживание средств, а также запрет на вывод капитала.

При этом в опубликованный санкционный список России вместо лидера националистической организации С14 Евгения Васильевича Карася попал его тезка и однофамилец Евгений Валерьевич Карась, который является владельцем художественной галереи.

Глава МИД Украины Павел Климкин связал введение Россией антиукраинских санкций с предстоящими выборами в Украине. По его словам, это "даже не первая серия, а только тизер".

В свою очередь пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что санкции против Украины могут быть отменены в случае нормализации отношений между странами.

Как сообщалось, 1 ноября канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в Киев и встретилась с президентом Петром Порошенко. Украинский лидер встретил канцлера возле Мариинского дворца и вручил ей букет.