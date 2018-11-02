Температурные "качели" и ночные морозы: синоптики рассказали, когда Украину накроют снегопады

Синоптики рассказали, когда ждать снегопадов / dpchas.com.ua

Первый снег накроет Украину 27 ноября, рассказал народный синоптик Леонид Горбань.

"В ноябре украинцам стоит приготовиться к температурным "качелям": с 1 по 5 ноября будет плюсовая температура, но уже в следующие три дня ударят ночные морозы. В следующие три дня столбики термометров снова поднимутся до плюсовых отметок. И такие перепады будут до 23 ноября. Существенное похолодание придет в Украину с 23 ноября: ночью температура опустится до 9 градусов мороза. Но холода продержатся не долго. Уже с 28 ноября вновь ожидается потепление. По моим подсчетам, относительно теплая погода продержится до конца ноября. Первый настоящий снег выпадет в Украине 27 ноября, но уже на следующий его смоет мокрым снегом и дождем ", - подчеркнул он в комментарии "Фактам".

По словам народного синоптика Владимира Деркача, в начале первой декады ноября еще будут теплые дни. Но им на смену придет похолодание - иногда до минусовой температуры, которое будет сопровождаться дождями и порывами ветра.

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"Вторая декада ноября начнется с тепла, но уже через несколько дней в Украину придут холода: ночью заморозки, временами возможен снег и сильный ветер. Такая практически зимняя погода продержится до третьей декады ноября, потом снова потеплеет", - говорит Деркач.

Ранее синоптики прогнозировали, что теплая осенняя погода в Украине сохранится как минимум несколько дней.

"Теплый воздух сохранится и ближайшие несколько дней. Дожди вероятные только в западных областях, в отдельных районах севера. В целом будет преобладать сухая, часто солнечная погода", - подчеркнула синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Напомним, недавно синоптики назвали среднюю температуру в Украине в ноябре.