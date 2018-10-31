Синоптики назвали среднюю температуру в Украине в ноябре

В Украине в ноябре средняя месячная температура воздуха составит 0-7 градусов тепла, спрогнозировали синоптики / 1zoom.ru

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в нашей стране в ноябре средняя месячная температура воздуха составит 0-7 градусов тепла.

Во второй половине ноября в Украине, кроме ее южной части, вероятно образование снежного покрова, говорится на сайте Укргидрометцентра.

"Среднее месячное количество осадков составляет 30-61 мм, в Карпатах, в Закарпатье — до 62-142 мм", — отмечается в сообщении.

Ранее заведующая отделом климатических исследований и прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и Национальной академии наук, доктор физико-математических наук в области метеорологии Вазира Мартазинова сообщила, что в нашей стране грядущей зимой самыми холодными будут начало и конец декабря.