Погода на ноябрь-2018: Украину ждет значительное похолодание и мокрый снег

Какой будет погода в ноябре-2018 в Украине / 1zoom.ru

Погода на ноябрь-2018 в Украине обещает местным жителям постоянные скачки температур. Хотя начало месяца и будет теплым, но уже с 7 ноября украинцам стоит подготовиться к значительному похолоданию и даже мокрому снегу.

Таков прогноз народного синоптика Леонида Горбаня, пишут Подробности. По его данным, температура в ноябре-2018 будет держаться на таких отметках:

7-9 ноября – от 1 до 2 градусов мороза и мокрый снег с дождем;

11-14 ноября – от 0 до 2 градусов мороза,

14-16 ноября – столбики термометров подскачут до 4 градусов тепла.

А затем снова стоит ждать похолодания – на этот раз до 3 градусов мороза: "С 20 по 23 ноября ожидается плюсовая температура, и с 23 по 27ноября морозы усилятся, температура в Украине снизится до -5 градусов, возможно, -8 градусов. В этот период дождь со снегом может задержаться".

Прогноз Горбаня обещает первый снег только в конце месяца, 27 ноября. Но надолго он на улицах не задержится: уже на следующий день его смоют дожди.

Что касается прихода настоящей зимы, то его синоптик назначил на 16-17 января: "Первый снег, который продержится несколько дней, ожидается аж в последних числах декабря. Правда, и он пролежит только до первых чисел января".

Ранее Горбань уже рассказывал, какой будет осень-2018 в Украине и когда ждать первого снега. В частности, погода в ноябре-2018 в Украине будет сырой.

Также Горбань спрогнозировал, что в Украине будущая зима не будет суровой, в декабре ожидаются четыре оттепели. Мороз ожидается в феврале.